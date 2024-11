Un lot de cascaval, retras din peste 10 magazine din Cluj din cauza prezentei unei bacterii. Recomandarile pentru cumparatori

O bacterie, Listeria monocytogenes, a fost semnalata in magazinele Carrefour, intr-un lot de cascaval din lapte de vaca. Persoanele care au achizitionat produsul sunt sfatuite sa nu le consume, iar in cazul in care au facut-o sa mearga la medic daca au simptome precum febra, insotita sau nu de dureri de cap.Potrivit informatiilor disponibile pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), societatea Carrefour Romania a initiat retragerea de la ... citește toată știrea