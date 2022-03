Un lot de pomelo din China a fost retras din magazinele Carrefour si Profi din cauza nivelului de pesticide

SC Unifrutti Impex SRL a initiat retragerea de la comercializare si rechemarea de la clienti a unui lot de pomelo de provenienta China, ca urmare a depasirii valorilor admise de reziduuri de pesticide (Clorpirifos), se arata in doua anunturi postate pe site-ul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).Produsele cu reziduuri de pesticide fac parte din lotul U89-17 si au fost comercializate in perioada 7 februarie - 5 martie 2022 in retelele retailerilor ... citeste toata stirea