Un lup urias a fost lovit de o masina in drum spre Cluj-Napoca - FOTO

Un lup a fost lovit de un autoturism pe Drumul European E81, pe raza comunei Sanmihaiu Almasului, in drum spre Cluj-Napoca, de un tanar din Chiesd.Soferul de 23 de ani conducea un autoturism marca Mazda, luni, 24 octombrie, pe Drumul European E81. In jurul orei 14.00, la iesirea din localitatea Sinmihaiu Almasului, din santul de la marginea drumului a iesit brusc un animal de dimensiuni mari.Soferul nu a mai putut sa reactioneze si a lovit in plin animalul, aruncandu-l 15 metri, in afara ... citeste toata stirea