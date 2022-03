Un magazin al retailerului Profi a fost acceptat in comuna Chinteni, in ciuda opozitiei riveranilor de la case. "E cel mai frumos magazin proiectat vazut vreodata" - arata arhitectul sef al judetului

Mai multi cetateni din comuna Chinteni s-au opus construirii unui magazanin comercial la intrarea in localitate, in zona drumul judetean DJ 107, a strazii Unirii si a strazii Nucului. Oamenii au spus, la sedinta comisiei de urbanism a judetului din 17 martie in care s-a discutat proiectul ca se condifera defavorizati si ca functiunea va aduce trafic si zgomot in zona in care ei locuiesc. De cealalta parte, primarita din comuna Chinteni, Lucia Suciu a spus ca, desi nu cunoaste beneficiarul, ... citeste toata stirea