Un magazin din Cluj a fost inchis de Politia Locala din cauza ca vindea tigari minorilor, o premiera

Un magazin din Cluj a fost inchis de Politia Locala din cauza ca vindea tigari minorilor.Mai exact, politistii locali din cadrul Serviciului Inspectie comerciala, in timpul unor verificari specifice in zona Pietei Muzeului, au constatat ca la magazinul de pe strada Vasile Goldis s-au comercializat unui minor in varsta de 15 ani, rezerve pe baza de tutun pentru un aparat de fumat. "Acest fapt a reiesit atat din declaratia data in scris de catre minor, cat si din declaratia angajatei V.T., care ... citește toată știrea