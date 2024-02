Un medic din Cluj a eliberat 3.225 de certificate medicale in anul 2023. Cum se justifica cifra record

Concediile medicale se dau pe banda rulanta in Romania! Numarul certificatelor inregistrate in ultimul an a a explodat, iar un medic din judetul Cluj a atins un numar record de zile libere acordate pentru probleme medicale.Un raport recent al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate arata ca anul trecut au fost emise in total aproape 3,4 milioane de concedii medicale pentru romani.Certificatele medicale au fost distribuite astfel:1,8 milioane certificate eliberate de catre medicii de ... citește toată știrea