Un medic rezident la Spitalul Clinic de Urgenta Cluj-Napoca sufera de o forma rara de cancer. Unica sansa este un tratament special in Israel

Un medic rezident din Campulung Moldovenesc, Roxana Dirica, in varsta de 28 de ani, care sufera de o forma rara de cancer de sange (limfom non-hodgkinian cu celule B mari primar mediastinal) diagnosticat in mai 2021, mai are nevoie de cel putin 75.000 de euro pentru a ajunge in Israel, pentru tratament.Roxana se afla acum sub supravegherea medicilor la ATI - Institutul Oncologic ,,Prof. Dr. Ion Chiricuta" Cluj, asteptand ca starea fizica sa-i permita transportul, cu o aeronava medicala ... citeste toata stirea