Un medic scolit la Cluj a devenit scriitor in New York.Adrian Sangeorzan s-a nascut la Bistrita si este absolvent, in 1978, al Facultatii de Medicina a Universitatii din Cluj. In 1990 a emigrat in SUA, iar de atunci locuieste la New York unde profeseaza ca medic specialist in obstetrica si ginecologie. Este poet, prozator, eseist si publicist, autorul volumelor de poezie in editie bilingva romano-engleza "Pe Viu", "Tatuaje pe marmura", "Anatomia Lunii" si "Voci pe muchie de cutit", aceasta