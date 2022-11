Un mester a fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a "dat inapoi" un contor de gaz in Floresti cu sute de metri cubi

Un mester a fost condamnat la inchisoare, cu suspendare, dupa ce a "dat inapoi" un contor de gaz in Floresti, in doua randuri, cauzand un prejudiciu de o mie de euro, la solicitarea unui beneficiar care voia sa plateasca o factura la gaz mai mica.Mesterul a fost trimis in judecata in 2 mai la Judecatoria Cluj-Napoca, ce cu celeritate de doar cateva luni l-a si condamnat la inchisoare pentru doua capete de acuzare, in urma cu cateva zile, in 4 noiembrie.Nu de celeritate se poate vorbi in ... citeste toata stirea