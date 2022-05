Un microfon a fost gasit in biroul secretarului de stat, Raed Arafat. Ministrul de Interne a confirmat incidentul

A fost descoperit, intamplator, un microfon in biroul de la Ministerul Afacerilor de Interne in care isi desfasoara activitatea secretarul de stat Raed Arafat.Din primele informatii, microfonul a fost pozitionat sub un scaun din biroul pe care il ocupa secretarul de stat Raed Arafat, la Ministerul Afacerilor de Interne. Microfonul a fost descoperit din greseala de o persoana care era prezenta la un meeting organizat in biroul demnitarului, chiar sub scaunul pe care acesta se asezase pentru a ... citeste toata stirea