Milionarul discret Vasile Salanta, care este rareori vazut in public si despre care unele surse spun ca isi construieste acum un "imperiu" de relatii in mediul judecatoresc, administrativ si politic, a primit avizul pentru o vila uriasa la Muntele Baisorii.Proiectul a fost prezentat comisiei de urbanism din cadrul Consiliului Judetean Cluj, primind aplauze din partea membrilor. Presedintele CJ Cluj, Alin Tise, a spus ca este un concept senzational.Salanta, care a construit in tot Clujul si ... citeste toata stirea