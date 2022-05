Astazi de la ora 12 in centrul Turzii au avut loc manifestarile dedicate Zilei de 9 Mai, Ziua Europei, Ziua Victoriei si Ziua Independentei. In timpul slujbei religioase oficiate cu aceasta ocazie in fata Catedralei Ortodoxe din centrul orasului, un militar de la Garnizoana Turda s-a prabusit la pamant, arata turdanews.net.Militarul se afla in dispozitivul ce urma sa ... citeste toata stirea