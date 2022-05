Un militar de la Baza 71 Aeriana Campia Turzii si-a pierdut viata in urma unui accident survenit pe timpul unui exercitiu de parasutare pe Aerodromul din Boboc

Ministrul Apararii, Vasile Dincu, anunta miercuri ca un militar de 38 de ani, capitan la Baza 71 Aeriana Campia Turzii, si-a pierdut viata in urma unui accident survenit pe timpul unui exercitiu de parasutare.Exercitiul se desfasura pe Aerodromul din Boboc, iar accidentul in care capitanul Cosmin Constantin Scortea si-a pierdut viata a avut loc in jurul orei 14.00."Am aflat cu mare tristete faptul ca unul dintre imblanzitorii aerului din Armata Romana a decedat, astazi. Accidentul a ... citeste toata stirea