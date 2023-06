Un militar din Campia Turzii a obtinut daune de la o televiziune care l-a indicat gresit ca fiind un criminal. El si sotia au de primit 10.000 euro de la Antena Group, care a preluat o stire ilustrata gresit din presa italiana, despre o crima comisa in Italia intr-o familie de romani.In procesul de la Tribunalul Cluj, barbatul, militar in cadrul unitatii militare din Campia Turzii, a aratat ca in seara zilei de 24 septembrie 2022, care era o zi de sambata, a observat faptul ca are mai multe ... citeste toata stirea