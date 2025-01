Un minor a fost condamnat intr-un centru de detentie pentru mai bine de doi ani, dupa ce a talharit un elev furandu-i lantisorul de aur de la gat, pe care l-a dat in schimbul unui gram de "cristal".Minorul - aproape major la data condamnarii, in urma cu cateva zile, de catre Judecatoria Cluj-Napoca - a fost trimis in judecata pentru savarsirea infractiunii de talharie dupa ce in 14 mai in jurul orei 19:30, in timp ce se afla in apropierea unui complex comercial a sustras prin smulgere ... citește toată știrea