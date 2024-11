Un minor de 15 ani a fost trimis in judecata la Cluj, in arest la domiciliu, acuzat de agresiuni sexuale asupra mai multor copii.Conform purtatorului de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, Bogdan Florian, procurorii au dispus in 11 noiembrie trimiterea in judecata sub masura preventiva a arestului la domiciliu, a unui inculpat minor, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de agresiune sexuala savarsita asupra unui minor, in forma continuata - sase actiuni ... citește toată știrea