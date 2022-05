Un motociclist a fost grav accidentat in urma cu putine momente intr-un accident in Manastur.Accidentul a avut loc in jurul orei 10.30 dimineata in zona pietei Flora din Manastur. La fata locului au intervenit echipaje de urgenta. In accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Un barbat de 39 de ani a fost transportat la spital de catre echipajul SAJ sosit ... citeste toata stirea