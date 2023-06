Un motociclist care circula pe banda destinata mijloacelor de transport in comun are dosar penal.S-a intamplat ieri dupa-masa in jurul orei 18.15, cand politistii au depistat pe bulevardul 21 Decembrie 1989 o motocicleta condusa din directia strazii Aurel Vlaicu spre Piata Avram Iancu, iar motociclistul a fost suprins incalcand marcajul longitudinal continuu, circuland pe banda destinata mijloacelor de transport public in comun. Acesta a fost oprit de politisti, context in care s-a constatat ... citeste toata stirea