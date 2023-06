Un motociclist a fost ranit in urma unui auto accident produs sambata, 10 iunie, in Sanmarghita.In jurul orei 14.50, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs pe DJ172F, in localitatea Sanmarghita.Din primele cercetari efectuate, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 33 de ani, din comuna Mica, care circula cu motocicleta inspre orasul Beclean, la un moment dat ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, parasind partea carosabila, ulterior ... citeste toata stirea