Un pieton a fost lovit de o masina, in noaptea de duminica, pe DN1F - E81, in comuna Sanpaul. Barbatul a fost transportat la spital insa s-a stins cateva ore mai tarziu."La data de 22 octombrie, in jurul orei 21.05, a fost inregistrat un accident rutier pe DN1F - E81, in comuna Sanpaul.Din primele cercetari efectuate la fata locului, s-a constatat ca un barbat, de 62 de ani, care circula cu autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Zalau, la km 21+410 metri ... citeste toata stirea