Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au depistat un nou azil al groazei in Cluj-Napoca. Batranii primeau mancare slab calitativa nu ceea ce scria in meniu, geamurile nu se inchideau, iar infiltratiile de apa erau acoperite cu lavabila.Spre exemplu, cand s-au dus inspectorii in meniu aparea salata de boeuf, dar cei din azil au primit un sandvis cu parizer, iar la gustare ar fi trebuit sa primeasca un pahar cu lapte, dar nu au primit nimic. Acestea au fost numai smecheriile dintr-o zi, dar ... citeste toata stirea