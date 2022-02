Un nou caz de violenta intr-o scoala din judetul Cluj. Mama elevului vrea sa depuna o plangere penala

Un incident revoltator a avut loc la o scoala din Turda, in cursul zilei de ieri, 15 februarie. Mama unui elev de clasa a VI-a sustine ca fiul sau a fost batut cu pumnii si picioarele de catre profesorul sau de matematica."Astazi (15 februarie), la ora 10:40, baiatul meu m-a sunat de la scoala, pentru a-mi spune ca a fost batut si trantit de pe scaun de profesorul de matematica. Sincer, nu l-am crezut pe fiul meu, deoarece el este mai neastamparat, insa dupa aceea am fost sunata de diriginta ... citeste toata stirea