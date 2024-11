Un nou contract semnat pentru digitalizarea Consiliului Judetean Cluj/ Institutia ar putea deveni primul judet smart din tara

Un nou contract pentru dezvoltarea aplicatiei Ghiseul Unic, parte a proiectului CLUJ - SMART TERRITORY a fost semnat de Consiliul Judetean Cluj cu compania LIFE IS HARD, lider de asociere din care mai face parteCloud Soft, Nordlogic Software si EfectRO. Contractul este de 4 milioane de lei si va acoperi o perioada de 3 ani."Noul contract s-a semnat in scopul continuarii digitalizarii institutiei, proces inceput in anul 2020, in care Asocierea LIFE IS HARD, Cloud Soft, Nordlogic Software si ... citește toată știrea