Un nou cutremur s-a resimtit la Cluj, marti, 14 februarie."Am simtit cutremului in centru, pe strada Regele Ferdinand. A inceput sa se miste scaunul si firele de tensiune de pe drum", "Eu stateam pe canapea si un pic s-a leganat", a spus o clujeanca din Gheorgheni."O, Doamne, ce puternic a fost. Eu inca tremur! S-a resimtit in Manastur, et 8", a mai transmis un clujean."In ziua de 14.02.2023, 15:16:57 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, VALCEA un cutremur mediu cu magnitudinea EWS 4.5, la ... citeste toata stirea