Un nou film romanesc are proiectie speciala la Cluj, in prezenta echipei de productie.E vorba de filmul "Cautatorul de vant", regizat de Mihai Sofronea, cu Dan Bordeianu ca protagonist, si care intra in cinematografele din tara peste cateva zile, in 11 martie. Cu o zi inainte de aceasta, la Cluj e organizata o proiectie speciala, la cinematograful Victoria, in prezenta echipei de filmare, si cu doua zile inainte de premiera nationala e programata o alta proiectie speciala, in Bucuresti, la ... citeste toata stirea