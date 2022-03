Un nou incendiu de vegetatie la Campia Turzii

Pompierii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din Primaria Municipiului Campia Turzii au intervenit, in aceasta dupa-amiaza, pentru lichidarea unui incendiu de vegetatie izbucnit pe strada Cucului.Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 200 mp, insa interventia prompta a echipei SVSU a limitat pagubele pe care le putea produce.Chiar in aceasta saptamana, Primaria Municipiului Campia Turzii a remis o avertizare publica in acest sens.Astfel, va reamintim cateva aspecte ... citeste toata stirea