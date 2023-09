Tragedie pe un santier din Cluj-Napoca! Un barbat a decedat dupa ce a fost prins sub un utilaj pe strada Scortarilor."Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au fost solicitati sa intervina la un santier pe strada Scortarilor, unde o persoana a fost prinsa sub un utilaj.Mai exact, este vorba despre un barbat, care a fost eliberat de catre pompieri de sub utilaj. Din pacate, victima este decedata.La fata locului am intervenit cu doua ... citeste toata stirea