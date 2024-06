Un nou parc industrial, respins de urbanisti la Cluj din cauza ingreunarii traficului in zona. Investitorii sunt oameni de afaceri cu greutate

Proiectul urbanistic care prevede construirea unui parc industrial pe un teren de aproape 2,7 hectare in localitatea Valcele a fost respins in sedinta de joi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si de Urbanism (C.T.A.T.U) a judetului Cluj.Proiectul prevedea edificarea unui parc industrial cu imobil de birouri, hale de productie si depozitare in localitatea Valcele, comuna Feleacu."Beneficiarul trebuie sa realizeze un sens giratoriu, astfel incat cei care pleaca din parcul ... citește toată știrea