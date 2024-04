Un nou parc pentru cetatenii comunei Tureni

Primaria Comunei Tureni se preocupa, in permanenta, atat de bunastarea cetatenilor, cat si de generarea de plusvaloare in ceea ce priveste dezvoltarea edilitar-urbanistica a comunei.Daca in urma cu 6 ani, din Grajdul Taurilor din Tureni am facut un centru multifunctional modern, accesibil intregii comunitati, in aceasta perioada am demarat lucrarile de edificare a unui parc, pe locatia care, anterior era o cladire veche, aflata in paragina. Pana in data de 15 mai, ... citește toată știrea