Medicii din Cluj sunt sustinuti de deputatul de Buzau, Emanuel Ungureanu. Impreuna cu pacienti tratati (sau infectati cu bacterii), dar si cu un medic urolog, protestatarii militeaza pentru inceperea constructiei unui corp de cladire pe terenul in care Centrul de Transplant Multiorgan trebuia realizat."Ne-am intors dupa doua saptamani la protestul pentru un spital nou - pentru a scoate din mizerie o institutie medicala cu care ne laudam in Cluj in comunicate de presa, despre care scrieti ca ... citeste toata stirea