Valul de canicula se extinde in Romania sambata si duminica, anunta meteorologii care au emis doua avertizari cod portocaliu de caldura persistenta si disconform termic. Vor fi pana la 39 de grade la umbra.Primul mesaj de avertizare meteo vizeaza ziua de sambata, cand valul de caldura se va extinde in toata tara. In Maramures, Transilvania, Moldova, Dobrogea, nordul Crisanei, al Munteniei si Olteniei disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul ... citeste toata stirea