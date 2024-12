Un obicei de colindat din Cluj a intrat in patrimoniul imaterial UNESCO.E vorba de "Corindatul Junilor" de la Marisel, o traditie de Craciun despre care Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj a facut un film documentar. Obiceiul a fost prezentat in acest an in Polonia, in cadrul Festivalului International de Folclor Montan din Zakopane, de grupul "Marisana", format din sateni ai localitatii si condus de profesorul Ioan Maris.Iata cum e descris obiceiul ... citește toată știrea