Un obicei unic in Transilvania are loc la Cluj, de Rusalii.E vorba de "Impanatul boului", un obicei intalnit doar in cateva locuri din Transilvania, iar la Cluj acesta are loc in Batin si Minti Gherlii, in 12 iunie, cu ocazia sarbatorii Rusaliilor. Obiceiul tine de traditia agrara si de fertilitate si consta in desfasurarea unei adevarate procesiuni pe ulitele satului, avand in centru un bou sau o pereche de boi, impodobiti cu frunze, flori si panglici colorate. Obiceiul difera de la comuna ... citeste toata stirea