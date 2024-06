Un obicei unic in Transilvania are loc la Cluj, de Rusalii, in cateva comune din Campia Clujului.E vorba de obiceiul "impanatul boului", sau "instrutatul boului", care are loc in cateva comune din zona Dejului de decenii. Ritualul are loc si in localitatea clujeana Manastirea din comuna Mica, iar in urma cu trei zile specialistii Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Cluj l-au documentat. "In comparatie cu alte localitati din judetul Cluj, aici s-a pastrat ... citește toată știrea