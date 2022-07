Un olandez a fost depistat cu droguri asupra sa pe aeroportul din Cluj, voia sa ajunga la Electric Castle

Un olandez a fost depistat cu droguri asupra sa pe aeroportul din Cluj, de catre politistii de frontiera, se indrepta spre festivalul Electric Castle, ce a inceput ieri langa Cluj-Napoca, in Bontida.Un cetatean olandez a fost depistat de catre politistii de frontiera din Cluj, ieri, avand asupra sa, ascunse in bagajele personale, substante interzise, susceptibile a fi din categoria drogurilor si substantelor psihotrope sau psihoactive. Barbatul a declarat ca a venit in Romania pentru un ... citeste toata stirea