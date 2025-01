Un om a murit ars intr-un incendiu izbucnit intr-un apartament de pe strada Donath din Cluj. UPDATE: O batranica a murit carbonizata VIDEO

UPDATE ora 9:00Incendiul s-a manifestat pe o suprafata de aproximativ 5 metri patrati. Au ars o canapea si un fotoliu. Victima este o femeie de aproximativ 90 de ani. In aceste momente se cerceteaza cauza probabila de izbucnire a incendiului.---------------------Pompierii din Cluj au intervenit in aceasta dimineata pe strada Donath, acolo unde a izbucnit un incendiu la un apartament situat la etajul 1 al unui bloc, in jurul orei 08:20.Apartamentul este complet inundat cu fum, iar ... citește toată știrea