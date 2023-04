"A fost atacul de la Sovata in care un om a fost ranit, se presupune de catre o ursoaica. Inca nu ni s-au cerut despagubiri deoarece noi acordam aceste despagubiri. Nu avem datele respective deoarece, in cazul unui atac, ursul pleaca, omul este dus la UPU si nu mai ai ce vedea, ursul nu mai sta acolo. Am recomandat celor de la fondul de vanatoare, Administratia Fondului de Vanatoare, sa ceara pentru a primi autorizatie de impuscare pentru un urs. (...) Daca a fost ursoaica cu pui, se schimba ... citeste toata stirea