Un ONG din Cluj critica Primaria dupa ce edilul Emil Boc a anuntat un parteneriat cu asociatia vanatorilor pentru tranchilizarea animalelor salbatice periculoase gasite in oras: asa ceva nu se poate intampla in primul rand pentru ca animalele nu se lasa prinse. In urma cu cateva zile o vulpe a fost gasita in curtea unui bloc de pe strada Bucuresti, aproape de centrul Clujului.Organizatia pentru Protectia Mediului si Combaterea Braconajului (OPMCB) sustine ca Primaria Cluj-Napoca si Emil Boc ... citește toată știrea