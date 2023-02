Un oradean care avea SIDA a obligat doua femei sa se prostitueze ani la rand, acestea au fost trimise si in Cluj-Napoca

Un barbat din Oradea a fost acuzat de trafic de persoane si tentativa de transmitere a SIDA, dupa ce a dus doua persoane in diferite orase, obligandu-le sa se prostitueze si intretinand relatii sexuale cu una dintre ele. Individul a fost trimis in judecata de procurorii DIICOT."Prin rechizitoriul din data de 08.02.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Oradea au dispus trimiterea in judecata a unui inculpat, ... citeste toata stirea