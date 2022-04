Un pacient a luat foc pe masa de operatie. Doctorul din camera de operatii a suferit si el arsuri mici: "M-am parlit un pic"

Un pacient a luat foc pe masa de operatie. Barbatul venise sa se opereze la mandibula, unde avea o tumoare. Initial pacientului i s-a facut o anestezie la care s-a folosit si masca de oxigen, iar incidentul a avut loc in clipa in care medicii au decis ca interventia se va prelungi si au vrut sa-l intubeze.Pacientul de 84 de ani din Timisoara, se simte bine, este intubat, iar starea sa de sanatate nu-i pune viata in pericol. Interventia a avut loc in cursul zilei de ieri, joi, 31 martie, la ora ... citeste toata stirea