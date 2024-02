Un barbat internat la Terapie Intensiva cu malarie a murit arata Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes", citat de news.ro . Totodata, in ultimele 24 de ore la unitatea medicala au mai ajuns doi pacienti cu aceasta boala, si ei fiind infectati in urma calatoriei in Zanzibar.Potrivit reprezentantilor Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" din Bucuresti, barbatul de 54 de ani cu malarie care era internat in stare grava la aceasta ... citeste toata stirea