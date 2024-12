Un padurar de 54 de ani din Cluj e cercetat penal pentru fals informatic in forma continuata, dupa ce ar fi bagat date false in aplicatia informatica ce monitorizeaza taierile de lemne.Astfel, in urma cu cateva zile, in 28 noiembrie, politistii de la Biroul pentru Protectia Fondului Forestier si Piscicol au dispus masura retinerii pentru 24 de ore fata de un barbat in varsta de 54 de ani, din Dej, padurar cu atributii de paza a fondului forestier din vecinatatea orasului. Acesta este cercetat ... citește toată știrea