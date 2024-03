Un padurar din Abrud a fost saltat de politistii din Cluj si retinut, acuzat de zeci de falsuri informatice si folosirea functiei pentru favorizarea altora.Ieri politistii din cadrul Serviciului de Ordine Publica din Cluj au emis ordonanta de retinere, pentru 24 de ore, pe numele unui barbat de 46 de ani, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de fals informatic in forma continuata - nu mai putin de 69 de acte materiale - si folosirea functiei pentru favorizarea unor persoane in ... citește toată știrea