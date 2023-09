Un padurar din Gherla a fost arestat preventiv, e acuzat de abuz in serviciu dupa ce ar fi influentat martori intr-o cauza de fals in documente.Padurarul, un barbat de 53 de ani de la Ocolul Silvic Gherla, a fost retinut pentru 24 de ore de catre Parchetul de pe langa Judecatoria Dej, acesta e banuit de savarsirea infractiunii de abuz in serviciu dupa ce anchetatorii au stabilit ca din 19 iulie pana in 14 septembrie, adica in urma cu cateva zile, dupa ce a emis in fals un aviz de insotire ... citeste toata stirea