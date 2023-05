Un padurar din zona Turzii a fost condamnat pentru fals informatic in forma continuata si abuz in serviciu.Judecatoria Turda a aratat in motivarea deciziei de condamnare ca, potrivit rechizitoriului, inculpatul cu prilejul intocmirii sau emiterii unui numar de 38 de avize de insotire a materialului lemnos a introdus fara drept in aplicatia informatica de profil date neconforme cu realitatea - date referitoare la punctul de incarcare, provenienta, beneficiar, cantitate, punct de descarcare), ... citeste toata stirea