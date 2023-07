Un padurar e cercetat sub control judiciar si acuzat de fals informatic in forma continuata dupa ce ar fi falsificat documente de evidenta a transportului de lemne.Ieri padurarul, un barbat de 53 de ani, a fost retinut de politisti. Din cercetarile efectuate de acestia a reiesit faptul ca in luna noiembrie a anului 2022, barbatul, avand functia de padurar in cadrul Ocolului Silvic Gherla, ar fi introdus, in forma continuata, ... citeste toata stirea