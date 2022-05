Un parasutist de la Baza Campia Turzii a murit in timpul unui exercitiu militar. Nu se stie care a fost problema care i-a adus sfarsitul militarului

Un parasutist de la Baza Aeriana din Campia Turzii a murit miercuri, 25 mai, in timpul unui exercitiu de parasutare. Medicii aflati la fata locului au facut eforturi pentru a-i salva viata, dar fara rezultat. Militarul a fost declarat decedat dupa o ora in care medicii au incercat orice e posibil omenesc pentru a-l salva.Accidentul a avut loc miercuri, in jurul orei 14:00, in Buzau. Atunci Cosmin Constantin Scortea a efectuat un exercitiu militar, iar la aterizare a intampinat probleme: ... citeste toata stirea