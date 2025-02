Un parc de joaca din Cluj s-a transformat in toaleta pentru caini. Clujenii cer masuri de urgenta: "Tot spatiul verde e plin de excremente"

Clujenii se plang ca noul parc amenajat langa parkingul de pe strada Primaverii 20 este plin de excremente ale animalelor de companie.Potrivit acestora, unii stapani isi plimba animaleke in fiecare zi prin acel parc, dar nu curata dupa ele."Isi plimba animalele prin acel parc ca sa-si faca nevoile. Acel parc este cu banci de stat si de socializat. Are locuri de joaca pentru copii, aparate de sport. Nu au ce cauta animalele in acea zona. Nu poti intra in parc de frica de a nu calca in ceva, ... citește toată știrea