Un parc din Cluj-Napoca a devenit loc de refugiu pentru oamenii strazii. Clujenii trag un semnal de alarma: "Este slab iluminat si periculos"

In parcul din spatele unui bloc de pe strada Mehedinti, nr. 27, din cartierul Manastur, iluminatul este foarte slab, ceea ce il transforma intr-un loc nesigur dupa lasarea serii.Mai mult, in lipsa luminii, parcul devine "o atractie" pentru oamenii strazii, care isi petrec noptile in zona, generand locatarilor un sentiment de teama si nesiguranta.Oamenii strazii, prezenti constat in parc "Parcul din spatele blocului de pe strada Mehedinti nr. 27 este slab iluminat si adesea frecventat de ... citește toată știrea