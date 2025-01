Un parc din Cluj s-a transformat in loc de consum pentru dependenti. Mai multe seringi gasite la ,,distanta de 50 de metri" - VIDEO

Consumul de droguri in randul tinerilor este una dintre problemele pe care Romania trebuie sa le infrunte si sa le depaseasca, indiferent daca se va recurge la masuri precum inasprirea pedepselor, crearea de centre de dezintoxicare si intelegerea tiparului unui consumator de substante interzise.Cluj-Napoca nu este un oras care sa fie strain de consumul de stupefiante. La nivelul regiunii in care se afla judetul Cluj, Nord-Vest, heroina se afla pe locul 6 in topul celor mai consumate droguri, ... citește toată știrea